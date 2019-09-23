Мировые столицы отметили День без автомобилей

В крупных городах становится меньше пробок и вредных выбросов

Во многих крупнейших городах мира отметили День без автомобилей – горожане массово отказывались от четырехколесного транспорта в Париже, Лондоне и других городах.

Так, во французской столице люди смогли прогуляться по проезжей части на Елисейских полях: ездить там разрешалось только общественному транспорту и машинам экстренных служб.

Подобную акцию в Париже проводят уже пятый год подряд, а в ближайшее время мэрия намерена закрывать центр для автомобилей дважды в месяц.

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В Лондоне перекрыли 27 км дорог – там экоактивисты призывали людей больше ходить пешком, ездить на велосипеде и пользоваться общественным транспортом не только в этот День, но и в обычные дни.

В свою очередь, эксперты заверили, что даже один день без автомобилей позитивно сказывается на качестве воздуха.

"Мы очень четко увидели, как это сработало, когда дороги закрыли. Как видите, уровень загрязнения воздуха все время поднимался и падал, а как только движение перекрыли – он снизился почти до нуля. Почему почти? Лондон – огромный город, и в воздухе почти всегда есть выхлопные газы", – объяснил Эндрю Грив, эксперт по качеству воздуха.

Напомним, ранее в Украине вырос спрос на электрокары. При этом доля импортированного секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%.

Также новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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