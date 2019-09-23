Мировые столицы отметили День без автомобилей

Во многих крупнейших городах мира отметили День без автомобилей – горожане массово отказывались от четырехколесного транспорта в Париже, Лондоне и других городах.
Так, во французской столице люди смогли прогуляться по проезжей части на Елисейских полях: ездить там разрешалось только общественному транспорту и машинам экстренных служб.
Подобную акцию в Париже проводят уже пятый год подряд, а в ближайшее время мэрия намерена закрывать центр для автомобилей дважды в месяц.
В Лондоне перекрыли 27 км дорог – там экоактивисты призывали людей больше ходить пешком, ездить на велосипеде и пользоваться общественным транспортом не только в этот День, но и в обычные дни.
В свою очередь, эксперты заверили, что даже один день без автомобилей позитивно сказывается на качестве воздуха.
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"Мы очень четко увидели, как это сработало, когда дороги закрыли. Как видите, уровень загрязнения воздуха все время поднимался и падал, а как только движение перекрыли – он снизился почти до нуля. Почему почти? Лондон – огромный город, и в воздухе почти всегда есть выхлопные газы", – объяснил Эндрю Грив, эксперт по качеству воздуха.
Напомним, ранее в Украине вырос спрос на электрокары. При этом доля импортированного секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%.
Также новости "Сегодня" сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:
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