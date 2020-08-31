Такси по-новому: в Кабмине объяснили, что будет с водителями Uklon, Uber и Bolt

Рынок такси в Украине на 90% находится в тени. Из-за этого клиенты перевозчиков не защищены, а бюджет недополучает миллионы гривен налогов. Чтобы решить проблему, был подготовлен законопроект, который упрощает легализацию такси и ужесточает наказание за нарушения. Об этом рассказал гендиректор Директората автомобильного и электрического городского транспорта Мининфраструктуры Украины Гамлет Погосян в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, документ могут утвердить уже этой осенью. Если это случится, то водители-физлица из Bolt, Uber, Uklon и т.д. должны будут оформить специальный патент.

"Мы придумали один действенный способ. Он вписан в этот законопроект. Суть следующая. В сфере перевозок пассажиров на заказ – это не классические такси, это такси Bolt, Uber, Uklon и прочие – в основном работают физлица, обычные рядовые лица, не физические лица-предприниматели, не юридические лица. Чтобы они могли осуществлять эту деятельность законно, мы вводим такое понятие, как "патент". Назвать это можно как угодно, суть от этого не меняется. Патент предусматривает право на ведение подобного рода хозяйственной деятельности", – объяснил Погосян.

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Он уточнил, что водитель сможет купить патент на один год, на один месяц и т. д. Стоимость на год будет зафиксирована на уровне одной минимальной зарплаты. Если водитель захочет приобрести патент только на месяц, то эту сумму надо разделить на 12. Для электромобилей эта стоимость будет в два раза меньше.

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"Будет выбор у каждого гражданина – или работать на самого себя, купив патент, или открыть фирму и работать как классическая служба такси", – пояснил Погосян.

Напомним, ранее в 2020 году такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта. Правда, касается это нововведение только лицензированных перевозчиков.

А о том, почему за поездку в такси могут списать гораздо больше заявленной суммы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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