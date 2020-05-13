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Такси в Украине разрешили ездить по полосе для общественного транспорта

13 мая, 15:31

Ксения Капустинская

Изменения правил касаются только официальных перевозчиков

После того как в Украине решили отменить штрафные для баллы для водителей, Кабмин внес еще одни изменения в правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин внес изменения в правила дорожного движения. Отныне такси может ездить по полосе общественного транспорта и осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом новые правила касаются только официальных служб такси и при условии, что водитель сможет предъявить лицензию.

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Напомним, с 11 мая в Украине ослабили карантин и, в частности, разрешили работать многочисленным предприятиям сферы продажи и обслуживания.

Десятки тысяч людей в Киеве попытались добраться на работу, но из-за того, что доступ в общественный транспорт разрешен только по спецпропускам, многим пришлось вызывать такси. Из-за этого цены на такси взлетели сразу вдвое, а город сковали многокилометровые пробки.

А о том, как нужно вести себя с неадекватным таксистом, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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транспорт такси ПДД Алексей Гончаренко общественный транспорт правила дорожного движения

Источник: Сегодня

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