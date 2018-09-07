Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari

Тихоокеанский тайфун "Джеби" стал причиной затопления и повреждения 51 Ferrari, принадлежащих дилерскому центру марки, расположенному на японском острове Рокко. По словам владельца компании, все суперкары отправят на утилизацию, так как после попадания морской воды в двигатели их невозможно отремонтировать.

"Джеби", 21-й тайфун за сезон, обрушился на остров несколько дней назад. Сильнейший за четверть века циклон сопровождался порывами ветра, скорость которых достигала 162 километров в час. По данным издания Sankei, несмотря на предпринятые меры, вода проникла в здание и поднялась на уровень один метр.

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В это время в салоне находилось 53 автомобиля Ferrari, 51 из которых практически полностью погрузились под воду. Общая сумма ущерба от тайфуна составила один миллиард иен (253 миллиона грн. – ред). Владелец надеется, что часть расходов покроет страховка.

Напомним, шесть сотен авиарейсов отменили на юге Японии. Там бушует тайфун Джеби. Его называют самым мощным за четверть века. Волны длиной несколько метров затопили побережья нескольких поселений. Сейчас стихия движется на север страны. Скорость ветра составляет двести пятнадцать километров в час. Изменено расписание движения скоростных поездов. В нескольких районах железнодорожные станции вообще закрыли.

А ранее мы писали, что на Филиппинах роскошные автомобили уничтожили бульдозером. Общая стоимость уничтоженных автомобилей составила 1,2 миллиона долларов.