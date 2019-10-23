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Техпаспорт и права в смартфоне: Гончарук анонсировал новый проект

23 октября, 15:06

Услуга скоро заработает в тестовом режиме

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Техпаспорт на автомобиль и водительские права, получение которых упростили, можно будет не брать с собой. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Водительские права и техпаспорт можно будет не носить с собой. Мы вводим цифровизацию документов, которые всегда под рукой – в вашем смартфоне! После авторизации в электронном кабинете гражданина через мобильное приложение "ДіЯ", каждый украинец сможет быстро и удобно их предъявить в случае необходимости", – написал Гончарук на своей странице в Facebook.

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По словам премьера, услуга вскоре заработает в тестовом режиме, а в дальнейшем перечень документов будет расширяться.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров уже сообщал, что водительские права в Украине хотят оцифровать и перенести в смартфон. Чиновник подчеркивал, что полицейский во время проверки будет считывать QR-код.

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Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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