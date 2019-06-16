Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Фото: Анатолий Бойко

Если большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, то Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" решил разобраться, какие услуги в Украине уже сделали электронными, а какие планируют перевести в онлайн в скором времени.

Программа Кабмина на ближайший год

Еще в начале 2019 года в Кабинете министров в рамках развития электронного правительства заявили, что спектр электронных услуг для украинцев будет значительно расширен уже в скором времени. Так, в правительстве отметили, что задачей Кабмина на 2019 год станет внедрение 50 дополнительных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде.

"Сегодня у нас 118 услуг. Наша задача на 2019 год – еще 50 электронных услуг", – пояснил тогда премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, постоянно разрабатывается и обновляется Национальная программа информатизации и украинской стратегии развития электронной демократии до 2020 года. Последнюю программу утвердили 22 мая, в ней, в частности, прописано, что:

до конца года нужно разработать функциональные модули электронного рецепта на лекарственные средства и электронного направления на медицинское обслуживание;

до конца года нужно обеспечить введение в эксплуатацию электронную систему эпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ;

в 3 квартале 2019 г. планируется запуск работы квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг на базе Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины";

нужно способствовать повышению уровня кибербезопасности и созданию защищенной программной продукции.

Какие услуги уже есть онлайн

Несмотря на то, что мы отстаем в вопросах технического прогресса от некоторых других стран, множество услуг у нас уже переведены в цифровую плоскость. Сейчас в Украине доступно онлайн более 120 услуг.

Так, например, онлайн можно оформить государственную помощь при рождении ребенка, просто подав документы через интернет. Также через интернет можно оформить субсидию, записаться в ЗАГС, поменять имя или фамилию в паспорте, оформить загранпаспорт, получить пенсионное удостоверение и даже подать на развод.

Просмотреть все эти услуги и детальнее о них разузнать можно на сайте igov.gov.ua, либо же в кабинете электронных сервисов от Минюста. Там же можно выбрать нужную услугу, которая доступна онлайн. Правда, не стоит забывать, что для получения тех или иных электронных услуг понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП), либо же система BankID.

Мы уже рассказывали, что генерированием электронной цифровой подписи и выдачей соответствующих сертификатов и ключей занимаются специальные аккредитованные "Центры сертификации ключей" (ЦСК). Такие центры созданы при многих госструктурах, существуют и негосударственные АЦСК. Стоимость получения цифровой подписи может немного отличаться в разных местах. Например, на сайте Минюста сообщается, что обычная ЭПЦ для физлица на год обойдется в 144 грн. Но получить ее можно и бесплатно, с помощью того же ПриватБанка.

Какие услуги скоро станут доступны онлайн

Как мы уже упоминали, Кабмин опубликовал перечень из 50-ти приоритетных услуг, которые до конца 2019 г. сделают электронными. Мы выбрали самые интересные из них:

государственная регистрация транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков (для транспортных средств из автосалона);

замена водительского удостоверения на право управления транспортными средствами в связи с потерей, кражей, повреждением или заменой данных;

замена свидетельства о регистрации транспортного средства в связи с заменой личных данных, повреждением или непригодностью;

заказ индивидуальных номерных знаков транспортных средств;

выдача лицензии на образовательную деятельность в сфере дошкольного образования;

регистрация общественных объединений;

выдача заключения о качестве ввезенных лекарственных средств;

выдача разрешения на проведение строительных работ;

выдача лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями;

регистрация плательщика единого налога для юридических лиц;

присвоение статуса безработного;

назначение и выплата помощи по безработице;

назначение пенсии по возрасту;

перерасчет пенсий, назначение надбавок, доплат и компенсаций, перевод с одного вида пенсии на другой;

регистрация места жительства новорожденного ребенка;

регистрация рождения ребенка;

выдача удостоверения родителям многодетных семей и детям из многодетных семей;

регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Как мы видим, спектр услуг, которые будут доступны онлайн, должен значительно увеличиться уже в скором времени.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" пообщался с с одним из гуру IT-бизнеса в Украине Александром Ольшанским.

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