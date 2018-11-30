Tesla нарастила объемы производства Model 3 до запланированной тысячи авто в день

Сегодня, 20:43

Теперь сотрудникам Tesla необходимо сохранить данные объемы производства

Фото: AFP
Фото: AFP

Американская компания Tesla достигла запланированных ранее объемов производства электромобилей Model 3 до 1 тысячи авто в день. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал "Электрек" (Electrek), специализирующийся на новостях об электромобилях и возобновляемых источниках энергии, – пишет ТАСС.

Портал приводит электронное письмо главы Tesla Илона Маска, разосланное им своим подчиненным. В нем он подтвердил, что поставленные компанией показатели достигнуты, заявив, что теперь сотрудникам Tesla необходимо сохранить данные объемы производства.

"Если вы можете как-то помочь [компании] сохранить объемы производства Model 3 на уровне 1 тыс. авто в день при сохранении отличного качества, то считайте это своим главным приоритетом", – отмечается в письме.

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В нем также говорится, что основным сдерживающим фактором в настоящий момент является этап производства кузова, в связи с чем работникам нужно уделить ключевое внимание именно этому процессу. Кроме того, Маск в послании призвал подчиненных выступить с идеями о том, как можно еще более снизить производственные траты Tesla, пишет "Электрек".

В настоящее время электромобили Tesla производятся только в одном месте – на заводе во Фримонте (штат Калифорния), а аккумуляторы – в Рино (штат Невада). 10 июля компания подписала соглашение о строительстве завода по производству электромобилей в Китае, который будет расположен недалеко от Шанхая. По данным китайских СМИ, Tesla инвестирует в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тыс. автомобилей.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Напомним, твит Илона Маска обвалил акции Tesla.

Также мы писали, что Tesla резко увеличила производство авто и установила рекордКомпания Илона Маска справилась с выпуском Model 3.

Котировки акций Tesla в ходе предварительных торгов во вторник выросли на 2%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние три месяца сократилась на 7,3%. Ранее акции Tesla выросли на 17% на фоне решения Илона Маска пойти на "мировую" в суде.
Tesla, электромобили, Маск, Илон Маск

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