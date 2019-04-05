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Трех немецких автогигантов подозревают в масштабном сговоре

Сегодня, 15:23

Еврокомиссия отчиталась о результатах расследования, которое вела с сентября-2018

Фото: Getty Images
Трех немецких автогигантов подозревают в масштабном сговоре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/748/70d/5ca74870d79ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/748/70d/5ca74870d79ae.jpg Авто Еврокомиссия отчиталась о результатах расследования, которое вела с сентября-2018

Официально подтверждено, что немецким автоконцернам BMW, Volkswagen и Daimler грозят штрафы в Европе. Так, автопроизводители подозреваются в нарушении европейского антимонопольного законодательства, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Уточняется, что расследование против BMW, Volkswagen и Daimler началось в сентябре 2018 года.

"Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения качества своей продукции. Однако нормы ЕС по конкуренции не позволяют им сотрудничать с обратной целью - чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать. Мы обеспокоены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и Volkswagen, которые, вероятно, нарушили эти нормы", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

По данным Еврокомиссии, компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. В ЕК считают, что участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей.

Напомним, летом 2018 года прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом". Компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.

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Тег авто, штрафы, Еврокомиссия, Volkswagen, обвинение, сговор, BMW, Daimler, дизельгейт

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