Трех немецких автогигантов подозревают в масштабном сговоре
Еврокомиссия отчиталась о результатах расследования, которое вела с сентября-2018
Официально подтверждено, что немецким автоконцернам BMW, Volkswagen и Daimler грозят штрафы в Европе. Так, автопроизводители подозреваются в нарушении европейского антимонопольного законодательства, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). Уточняется, что расследование против BMW, Volkswagen и Daimler началось в сентябре 2018 года.
"Компании могут сотрудничать в различных формах для улучшения качества своей продукции. Однако нормы ЕС по конкуренции не позволяют им сотрудничать с обратной целью - чтобы не улучшать свою продукцию и не конкурировать. Мы обеспокоены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и Volkswagen, которые, вероятно, нарушили эти нормы", - заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.
По данным Еврокомиссии, компании вступили в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в разработке технологий по очистке выхлопов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. В ЕК считают, что участники сговора лишали потребителей возможности покупать автомобили с этими системами, несмотря на доступность технологий для производителей.
Напомним, летом 2018 года прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом". Компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.
В марте 2019 года сообщалось, что BMW и Daimler займутся разработкой систем беспилотного управления автомобилями. Немецкие производители подписали соответствующее соглашение, для реализации которого они создадут совместное предприятие.
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