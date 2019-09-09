Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

"Ударный август": в Украине резко увеличилось производство автомобилей

9 сентября, 21:04

Данные за месяц и с начала года раскрыла Ассоциация автопроизводителей Украины

/ Фото: Getty Images

Вслед за ростом спроса на электрокары, производство автомобилей на украинских заводах в августе 2019 года по сравнению аналогичным месяцем 2018-го выросло на 42% – до 668 единиц.

Об этом в понедельник, 9 сентября, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", отметив, что это предварительные данные.

"Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 года", – говорится в сообщении.

Реклама

По данным ассоциации, выпуск коммерческих автомобилей без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года, увеличился на одну штуку – до 34 штук: "Черкасский автобус" – 26 штук и "ЗАЗ" – восемь штук.

В свою очередь производство автобусов увеличилось на 45% – до 81.

В тренде
Охота за фальшивками в Украине: секреты и советы экспертов, как отличить поддельные документы и деньги
Эксперт. Виктория Куликовская показывает на компараторе, как под углом (свет от зеркала) меняется цвет знака на настоящем документе

"Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 единиц автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 3619 штук (-7,5%); коммерческих – 80 штук (-30%); автобусов – 531 штука (+3%)", – заключили в ассоциации.

Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении (559 штук), однако по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2018-го производство сократилось на 24% (2949 штук).

Между тем, немецкий автоконцерн BMW презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже прозвали самым черным авто в мире:

Видео: BMW

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

авто производство автомобили укравтопром автопроизводство

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отсрочка штрафов для
Отсрочка штрафов для "евроблях": комитет Рады принял решениеАвто
Илон Маск уличил Александра Лукашенко во лжи
Илон Маск уличил Александра Лукашенко во лжиДругие страны
Nissan презентовал нового
Nissan презентовал нового "Жука": появились фото, видео и характеристикиАвто
Скандал в Nissan продолжается: стало известно о новом увольнении
Скандал в Nissan продолжается: стало известно о новом увольненииБизнес
Электрокар разогнался до 145 км/ч на палубе авианосца: видео
Электрокар разогнался до 145 км/ч на палубе авианосца: видеоАвто
Porsche выпустил первый электромобиль: опубликованы фото и видео
Porsche выпустил первый электромобиль: опубликованы фото и видеоАвто

Новости партнеров

Loading...