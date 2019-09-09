"Ударный август": в Украине резко увеличилось производство автомобилей

Данные за месяц и с начала года раскрыла Ассоциация автопроизводителей Украины

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Вслед за ростом спроса на электрокары, производство автомобилей на украинских заводах в августе 2019 года по сравнению аналогичным месяцем 2018-го выросло на 42% – до 668 единиц.

Об этом в понедельник, 9 сентября, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром", отметив, что это предварительные данные.

"Как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 года", – говорится в сообщении.

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По данным ассоциации, выпуск коммерческих автомобилей без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года, увеличился на одну штуку – до 34 штук: "Черкасский автобус" – 26 штук и "ЗАЗ" – восемь штук.

В свою очередь производство автобусов увеличилось на 45% – до 81.

"Несмотря на ударный август, автопроизводство в Украине все еще отстает от прошлого года. Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 4230 единиц автотранспортных средств, что на 7% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 3619 штук (-7,5%); коммерческих – 80 штук (-30%); автобусов – 531 штука (+3%)", – заключили в ассоциации.

Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении (559 штук), однако по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2018-го производство сократилось на 24% (2949 штук).

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Видео: BMW

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