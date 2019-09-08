В Украине вырос спрос на электрокары

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Вслед за ростом импорта новых легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года, украинцы за этот период поставили на учет 4791 электромобиль.

Это в 1,5 раза больше, чем за восемь месяцев прошлого года, информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Основную массу в этом количестве составили легковые автомобили – 4441 шт., остальные 350 шт. – коммерческие авто. При этом если регистрации легковых автомобилей на электротяге по сравнению с прошлым годом увеличились на 47%, то спрос на коммерческие электромобили подскочил в 2,1 раза", – сказано в сообщении.

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В ассоциации также отметили, что доля импортированного секонд-хенда на первичном рынке легковых электромобилей составила 91%, а в коммерческом сегменте – 95%.

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"Укравтопром" назвал десятку самых популярных моделей легковых электромобилей в Украине по итогам восьми месяцев:

Nissan Leaf – 2207 авто;

Tesla Model S – 384 авто;

BMW i3 – 243 авто;

Fiat 500е – 207 авто;

Volkswagen Е-Golf – 198 авто;

Renault Zoe – 186 авто;

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 авто;

Tesla Model X – 136 авто;

Chevrolet Bolt – 126 авто;

Jaguar I-Pace – 102 авто.

Новости "Сегодня" писали, что за первое полугодие 2019 года спрос на "заряженные" авто в Украине повысился на 58% - до 3185 автомобилей с электрическими двигателями.

Мы также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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