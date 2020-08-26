Украина стремительно сокращает импорт авто: откуда везут машины

Несмотря на то что в Украине растет количество китайских автомобилей, импорт легковушек в целом падает. Как подсчитали аналитики Ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", за первые полгода 2020 в Украину в режиме импорта ввезли 193,5 тыс. легковых автомобилей.

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"Такой объем импорта оказался на 36% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года", – подчеркивают эксперты.

Из этого количества авто новыми были только 37,6 тыс. (-1,4%), а основную массу – 155,9 тыс. шт. (-41%) составил секонд-хенд. При этом на закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили 726 млн долларов в эквиваленте, а на приобретение старых машин – 737,8 млн долларов.

"В результате средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до 19,3 тыс. долларов, тогда как годом ранее она составляла 18,9 тыс. долларов. А средняя таможенная стоимость применяемой иномарки увеличилась на 1,1 тыс. до 4,7 тыс. долларов", – подчеркивают аналитики.

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Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За шесть месяцев с начала года из этой страны ввезли 8745 авто. На втором месте поставки из Китая – 5736 шт. Замыкает тройку основных поставщиков новых легковых авто Румыния с показателем 5351 новых машин.

Старые автомобили чаще всего покупали в Германии – 38 991 подержанный легковой автомобиль. Из США импортировали 32 076 б/у авто, и это второй результат. На третьем месте Франция, из которой в Украину прибыло 14 218 старых легковушек.

Напомним, ранее эксперты также назвали самые популярные марки б/у авто в Украине.

Также сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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