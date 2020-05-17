Украинцы пересаживаются на автомобили из Китая: ТОП-5 популярных марок

Несмотря на то, что карантин обвалил рынок авто в Украине, с января по апрель 2020 года украинский автопарк пополнили 945 автотранспортных средств, произведенных в Китае. Как подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром", по сравнению с аналогичным периодом 2019 года регистрации китайских машин выросли на четверть.

Основную массу продукции автопрома КНР, проданной в Украине, составили легковые автомобили – 894 шт.

Самой популярной маркой китайских легковых автомобилей на украинском рынке остается Chery. С начала 2020 года 512 автомобилей этой марки прошли свою первую регистрацию в Украине. На втором месте – Haval, в активе которого 216 реализованных авто.

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Третий результат у FAW, предпочтение этой марке отдал 71 покупатель, на четвертом месте JAC – 49 регистраций. А замыкает ТОП-5 марок автомобилей, которые прибыли на украинский рынок из Китая – Volvo. Произведенные в КНР легковые Volvo S90 приобрели 12 покупателей.

Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Новости "Сегодня" также рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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