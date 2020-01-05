Сбор за регистрацию авто: как изменились ставки в Украине

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

Сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто рассчитывается по-новому. Причина – изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц – до 2102 грн. Об этом напомнила пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.

Так, в зависимости от стоимости автомобиля при государственной регистрации легковых автомобилей действуют разные ставки сбора на обязательное пенсионное страхование: 3%, 4% и 5%. Эти ставки привязаны к прожиточному минимуму для работающих лиц, а потом вместе с ним изменяются и суммы, с которых уплачиваются налоги.

Теперь 3% сбора уплачивается, если стоимость автомобиля составляет меньше 346 830 грн (ранее было 316 995 грн), 4% – если стоимость автомобиля не превышает 609 580 грн (ранее – 557 097 грн) и 5% – при стоимости свыше этой суммы.

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Когда и куда нужно платить за регистрацию авто:

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Если авто ввозится из-за границы, из оценочной стоимости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС. Эти выплаты суммируются, и таким образом определяется сбор в Пенсионный Фонд.

Если авто куплено в автосалоне, оно уже растаможено, поэтому сбор в ПФ рассчитывается только от стоимости авто. В тренде Прожиточный минимум для украинцев: каков прогноз на 2020 год

Пенсионный сбор уплачивается на счет Пенсионного фонда района, в котором зарегистрирован территориальный сервисный центр по месту регистрации юридического лица.

Если новое легковое авто освобождено от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации, то нужно обратиться в сервисный центр МВД, взяв с собой подтверждающие документы, что это авто действительно обеспечено в соответствии с законодательством.

Если вы осуществляете перерегистрацию автомобиля – пенсионный сбор снова платить не надо: он уплачивается только один раз при первой государственной регистрации транспортного средства.

Напомним, ранее Кабинет министров разработал законопроект, касающийся автомобильных номеров – инициируется возможность заказывать номера на авто через интернет у любого производителя.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году в Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве – серия номерных знаков КА. В том же году в Украине упростили процесс регистрации авто:

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