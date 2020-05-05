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Карантин обвалил рынок авто в Украине

5 мая, 11:40

Ксения Капустинская

Аналитики назвали ТОП-10 самых популярных марок легковых машин

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авт. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, и насколько же меньше, чем в марте 2020 года. Как отмечают аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром",такой результат все же не является антирекордом, и четыре года назад, и пять лет назад были месяцы с более печальными результатами.

"Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды", - сообщают аналитики.

Однако не обошлось и без сюрпризов. На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимал девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. А Mercedes-Benz – один из немногих брендов, которые продемонстрировали рост продаж, – показал шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14 строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.

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ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии апреля-2020 выглядит следующим образом:

В тренде
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  1. Renault – 771 ед. (-31% к апрелю 2019)
  2. Toyota – 428 ед. (-56%);
  3. KIA – 259 ед. (-59%);
  4. BMW – 184 ед. (-11%);
  5. Skoda – 180 ед. (-67%);
  6. Mercedes-Benz – 177 ед. (+ 16%);
  7. Mazda – 173 ед. (-15%);
  8. Nissan – 133 ед. (-69%);
  9. Peugeot – 131 ед. (-33%);
  10. Hyundai – 121 ед. (-68%).

Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. Продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Новости "Сегодня" также рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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авто рейтинг карантин продажи Укравтопром рынок авто

Источник: УкрАвтопром

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