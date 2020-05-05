Карантин обвалил рынок авто в Украине

В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авт. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, и насколько же меньше, чем в марте 2020 года. Как отмечают аналитики Ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром",такой результат все же не является антирекордом, и четыре года назад, и пять лет назад были месяцы с более печальными результатами.
"Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка – Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды", - сообщают аналитики.
Однако не обошлось и без сюрпризов. На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимал девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. А Mercedes-Benz – один из немногих брендов, которые продемонстрировали рост продаж, – показал шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14 строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.
ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии апреля-2020 выглядит следующим образом:
- Renault – 771 ед. (-31% к апрелю 2019)
- Toyota – 428 ед. (-56%);
- KIA – 259 ед. (-59%);
- BMW – 184 ед. (-11%);
- Skoda – 180 ед. (-67%);
- Mercedes-Benz – 177 ед. (+ 16%);
- Mazda – 173 ед. (-15%);
- Nissan – 133 ед. (-69%);
- Peugeot – 131 ед. (-33%);
- Hyundai – 121 ед. (-68%).
Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. Продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше чем за аналогичный период 2019 года.
Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.
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