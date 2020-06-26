Украинские заправки перестали повышать цены на автогаз

Несмотря на то, что украинским автолюбителям прочили рост цен на топливо, повышение стоимости автогаза в розничных сетях АЗС, которое началось в начале мая, прекратилось. А 25-26 июня отдельные АЗС снизили цены на 10-20 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы "А-95".

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Так, за неделю – с 19 по 26 июня – средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на среднем уровне 11,40 грн/л.

При этом, как отмечают аналитики Enkorr, причиной стало изменение ситуации на оптовом рынке.

"Еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены на сжиженный газ перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн/т, до 17 400 грн/т", - отмечают эксперты.

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Они напомнили, что в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) — с 8,20 до 11,40 грн/л. Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 повысилось за этот период с 37,6% до 51,9%.

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К слову, несмотря на то, что карантин ослаблен, но коронавирус по-прежнему существует и может передаваться, например, через ручки дверей автомобиля. Как правильно продезинфицировать личный транспорт, смотрите в сюжете:

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