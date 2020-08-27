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Украинцам оставят возможность покупать "битые" авто из США

27 августа, 16:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В МВД переписали проект постановления Кабинета министров

Планы властей по ограничению ввоза в Украину "битых" авто, которые импортируются преимущественно из США, изменили. Речь об этом идет в доработанном проекте постановления Кабинета министров о регистрации автотранспорта. Новый вариант документа обнародовало Министерство внутренних дел (МВД). Впрочем, проект постановления еще не выносился на рассмотрение Кабмина, а потому может быть снова изменен.

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Ранее в документе была прописана новая процедура регистрации авто. Там было указано: если у автомобиля ранее была регистрация другого государства, то для регистрации в Украине нужны документы, которые подтверждают первую регистрацию. Документы должны быть переведены на украинский язык в консульстве того государства, из которого ввозится авто.

И, согласно прошлой версии проекта, документ об утилизации не мог быть подтверждением регистрации авто. Это значило, что "битые" авто нельзя было бы ввезти на перепродажу. Теперь же МВД изъяло из проекта и требование заверять документы, и запрет регистрировать "битые" авто.

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В то же время, в проекте осталась необходимость сертифицировать автомобиль при первой регистрации и установке газового оборудования.

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Напомним, летом 2020 года Украина стремительно сокращает импорт авто. При этом в страну активно везут подержанные леговые машины. Их доля в автоимпорте по итогам января-июля составила 41%.

Также сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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авто США импорт Украина ввоз автомобили б/у авто

Источник: Сегодня

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