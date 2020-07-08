Автомобильный секонд-хенд: в Украине рухнули регистрации старых авто

В Украине не только резко просел спрос на новые автомобили, но и снижается популярность подержанных машин. По подсчетам ассоциации "Укравтопром", за первое полугодие 2020 года украинские номера получили 139,4 тыс. б/у легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года украинский рынок б/у автомобилей сократился на 44%.

Реклама

Впрочем, регистрации подержанных машин все равно почти в четыре раза превышают продажу новых автомобилей.

Лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом, как и год назад, остается Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22,7 тыс. импортированных автомобилей этой марки – в 24 раза больше, чем новых.

На втором месте Ford — 13,6 тыс. подержанных авто (в 14 раз больше, чем новых). Третье место — Skoda: 10,7 тыс. авто с пробегом (в пять раз больше, чем новых).

Читайте также: Автогазовый рекорд, подорожание нефти и отставка Смолия: что будет с ценами на топливо

В тренде В Украине стало больше работы: кого ищет бизнес в карантин

Реклама

На четвертом месте — Renault с 10 тыс. продаж (в 1,6 раза больше, чем новых), на пятом — Nissan, 8 тыс. машин (в 4,5 раза больше, чем новых).

Напомним, при этом в Украине продолжает расти популярность автомобилей с электродвигателем. В мае-2020 отечественный рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама