Украинцы перестали массово везти "евробляхи" на растаможку

Фото: Иван Орищенко

На украинских таможнях значительно упали объемы растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

"Все те, кто хочет растаможить авто, – у них еще есть пара дней, чтобы это сделать. На самом деле мы сейчас не видим большого потока желающих, мы видим, что количество машин, которые растаможиваются, упало с тысячи машин в день, которые были в начале года, до единиц машин, которые есть сейчас", – сказал Нефьодов.

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"Надеюсь, что все, кто хотел, это сделали, если не хотели – то закон есть закон", – добавил он.

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Напомним, с 24 августа вступает в силу изменение в Таможенный кодекс, по которому нерастаможенные и не вывезенные вовремя "евробляхи" будут изъяты, а их владельцы оштрафованы на сумму до 170 тыс. грн. В то же время поданный Владимиром Зеленским президентский законопроект обещает "евробляхерам" очередную отсрочку — до 1 января 2020 года. Но принимать его некому, так как новый парламент еще не работает.

Ранее в МВД раскритиковали идею отсрочки штрафов за "евробляхи". Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Арсена Авакова заявил, что президента Владимира Зеленского, который предлагал отсрочить штрафы для "евробляхеров", вводит в заблуждение его окружение.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. таких авто. Штрафы должны были начать выписывать еще 24 мая, но Рада решила продлить "период безнаказанности" до 24 августа.

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