Президента обманывают: у Авакова раскритиковали идею отсрочки штрафов за "евробляхи"

По мнению Мартыненко, проблема растаможки уже урегулирована

Фото: Иван Орищенко.

Проблема растаможки автомобилей с иностранной регистрацей (так называемых "евроблях") уже урегулирована и не требует дополнительного времени. При этом президента Владимира Зеленского, который предлагал отсрочить штрафы для "евробляхеров", окружение вводит в заблуждение.

Такое мнение выразил Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает Радио Свобода.

"По моему мнению, проблемы "евроблях" уже урегулированы, причем они уже урегулированы несколько раз. Но, тем не менее, кто-то у нас вводит в заблуждение президента, не исключено, что именно те организации "евроблях", рассказывая о том, что есть огромная проблема, о том, что у нас "евроблях" в стране очень много", – рассказал он.

Мартыненко добавил, что, по его подсчетам, "возможно, 10 тысяч этих автомобилей в стране и осталось, потому что их на самом деле было намного меньше, чем их объявляла "Евро Авто Сила" или другие организации".

Советник главы МВД подчеркнул, что у автовладельцев было достаточно времени, чтобы растаможить свои машины.

"Если человек не растаможил авто в один срок, потом был другой срок, давайте добавим еще 90 дней для того, чтобы она все-таки выполнила закон? У меня есть понимание, что никто этого делать не будет. Это активизация избирателя, активизация тех, для кого это остается вопросом. Но если бы их было действительно миллионы, это одна история, но, если их на самом деле довольно небольшое число, это уже другая история", – резюмировал советник министра.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.

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