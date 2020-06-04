Українська
$ 26,75
29,96
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

4 июня, 14:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чаще всего регистрировали подержанные авто с бензиновыми двигателями

В Украине резко просел спрос на новые автомобили, а вот б/у машины, наоборот, стали популярнее. Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в мае-2020 в стране зарегистрировали 30,6 тысяч подержанных легковых автомобилей.

"По сравнению с маем 2019 года регистрации импортируемого легкового секонд-хенда выросли на 28% и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза", – отметили эксперты.

Чаще всего в Украине регистрировали подержанные авто с бензиновыми двигателями, их доля в общем объеме продаж составила 64%. Доля подержанных авто с дизельными двигателями составила 21%, авто с газово-баллонным оборудованием – 10%, электромобилей и гибридов – 5%.

Реклама

Читайте также: Toyota лишилась лидерства: названы ТОП-32 надежных авто 2020 года

"Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. единиц легковых авто, что были в эксплуатации, против 29,8 тыс. единиц новых", – подсчитали в "Укравтопроме".

В тренде
Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Самой популярной маркой в мае стал Volkswagen Passat. За месяц 1457 подержанных авто этой марки было зарегистрировано в Украине. На втором месте по популярности в мае оказалась марка Nissan Rogue (1225), на третьем – Ford Focus (1202), на четвертом – Volkswagen Jetta (1132), на пятом – Renault Megane (1062).

Ранее также сообщалось, что Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в стране было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто спрос б/у автомобили Укравтопром подержанные авто

Источник: УкрАвтопром

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут
Дешевые запасы кончились: цены на автогаз растут "семимильными шагами"Авто
Украинцам придется носить ночью одежду со светоотражателями: Рада приняла закон
Украинцам придется носить ночью одежду со светоотражателями: Рада приняла законАвто
Автомобилистам стоит готовиться к подорожанию: на рынке топлива грядут перемены
Автомобилистам стоит готовиться к подорожанию: на рынке топлива грядут переменыАвто
Геращенко опубликовал номера
Геращенко опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц"Авто
В Чехии создали
В Чехии создали "сумасшедшую маршрутку" для дорог Украины: фотоТехно
Украина сильно урезала импорт авто: откуда везут машины
Украина сильно урезала импорт авто: откуда везут машиныАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять