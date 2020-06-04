Украинцы скупают б/у автомобили: "секонд-хенд" в пять раз популярнее новых машин

Чаще всего регистрировали подержанные авто с бензиновыми двигателями

В Украине резко просел спрос на новые автомобили, а вот б/у машины, наоборот, стали популярнее. Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в мае-2020 в стране зарегистрировали 30,6 тысяч подержанных легковых автомобилей.

"По сравнению с маем 2019 года регистрации импортируемого легкового секонд-хенда выросли на 28% и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза", – отметили эксперты.

Чаще всего в Украине регистрировали подержанные авто с бензиновыми двигателями, их доля в общем объеме продаж составила 64%. Доля подержанных авто с дизельными двигателями составила 21%, авто с газово-баллонным оборудованием – 10%, электромобилей и гибридов – 5%.

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"Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. единиц легковых авто, что были в эксплуатации, против 29,8 тыс. единиц новых", – подсчитали в "Укравтопроме".

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Самой популярной маркой в мае стал Volkswagen Passat. За месяц 1457 подержанных авто этой марки было зарегистрировано в Украине. На втором месте по популярности в мае оказалась марка Nissan Rogue (1225), на третьем – Ford Focus (1202), на четвертом – Volkswagen Jetta (1132), на пятом – Renault Megane (1062).

Ранее также сообщалось, что Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в стране было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

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