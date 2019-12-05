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Украинцы смогут восстановить водительские права онлайн

5 декабря, 13:05

Услуга обойдется в 201 гривню, предупредили в МВД

/ Фото: Сегодня

Наряду с введением электронных водительских прав в Украине появится сервис, с помощью которого можно будет заказать или восстановить утерянное удостоверение водителя онлайн. Об заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба МВД.

По его словам, после запуска нового онлайн-сервиса восстановить водительское удостоверение можно будет за 201 гривню. Для заказа или восстановления документа нужно будет совершить лишь несколько простых действий, уточнил Гончаров.

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Фото: REUTERS/Nick Oxford

"Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас как гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах. Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривню, и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его (удостоверение. – Ред.) в любое удобное время", – рассказал Гончаров.

Ранее премьер-министр Украины в студии программы "Сегодня" заявил, что правительство также приняло необходимые документы для того, чтобы украинцы не имели хлопот с бумажными водительскими удостоверениями и техпаспортом.

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МВД онлайн Сергей Гончаров восстановление водительские права онлайн-сервис

Источник: Сегодня

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