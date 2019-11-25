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Украинцы смогут пользоваться электронными водительскими правами уже в декабре

25 ноября, 03:06

На данный момент приложение для электронных прав находится на стадии тестирования

Михаил Федоров

Михаил Федоров / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Радио Свобода.

"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", – сказал Федоров.

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По его словам, нормативно уже все готово для введения изменений.

"Приложение уже тестируется. То есть, я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть, все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, будет на презентации "100 дней работы правительства". То есть, это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово", - заявил Федоров.

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Ранее премьер-министр Украины в студии программы "Сегодня" заявил, что сегодня правительство приняло необходимые документы для того, чтобы украинцы не имели хлопот с бумажными водительскими удостоверениями и техпаспортом. Возможность проверить наличие документов уже имеет патрульная полиция.

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете:

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