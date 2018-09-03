Украинцы стали активнее покупать авто: ТОП-10 популярных марок

На украинском рынке новых легковых автомобилей в августе 2018 года был отмечен рост потребительской активности. Регистрации новых авто увеличились по сравнению с прошлым годом на 11%. Также спрос на новые легковые автомобили превзошел и июльский показатель на 10%.

В целом свои первые украинские номера в августе получили 7,3 тыс. легковых автомобилей.

Лидером рынка осталась французская марка Renault, которая увеличила свою реализацию в Украине на 39% относительно своего августовского результата 2017 года. За месяц 986 новых автомобилей этой марки пополнили украинский автопарк.

Toyota стала второй по популярности маркой с результатом 983 авто. По сравнению с показателем годичной давности регистрации автомобилей марки Toyota выросли на 13%.

На третьем месте Nissan, в активе которого 498 новых машин (+ 32%). С 10% ростом четвертую строчку рейтинга заняла KIA, владельцами автомобилей этой марки в августе стали 477 украинских.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai, на автомобилях этой корейской марки свой выбор остановили 452 покупатели, или на 45% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 августовского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda – 404 шт. (+ 1%); Mazda – 315 шт. (+ 30%); Volkswagen – 313 шт. (-40%); Ford – 294 шт. (+ 20%); Suzuki – 277 шт. (+ 54%).

Напомним, в Украине изменили правила регистрации авто. При продаже транспортные средства теперь не будут снимать с регистрации, а будут сразу перерегистрировать на нового владельца.

Кроме того, главный сервисный центр МВД запустил онлайн-сервис о первой регистрации авто. Сервис позволяет проследить смену владельцев и номеров авто, его переоборудование и другие изменения. Вся информация – в открытом доступе. Данный сервис позволяет получить информацию о транспортных средствах, зарегистрированных после 2013 года.

Сервис предоставляет данные о первой регистрации автомобилей в Украине. Транспортное средство попадает в Единый государственный реестр МВД во время его первой регистрации владельцем в территориальном сервисном центре МВД. Далее в реестре отражаются все изменения, происходящие с автомобилем: смена владельца, номерного знака, осуществления переоборудования и тому подобное.