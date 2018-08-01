Украинцы стали активнее покупать новые авто: ТОП популярных марок

За июль в стране зарегистрировали больше шести тысяч новых "легковушек"

Автомобильный рынок Украины начал второе полугодие с положительной динамики – в июле-2018 украинцы зарегистрировали на 4% больше новых легковых авто, чем в июле-2017.

Всего за месяц было зарегистрировано 6,7 тысячи автомобилей. Это на 3% больше, чем в июне. При этом в Украине остался только один производитель легковых авто.

Чаще всего регистрировались автомобили марки Renault – 725 шт. Это на 12% больше чем годом ранее.

Второй по объемам реализации стала японская марка Toyota, повторяя свой результат годичной давности – 723 машины.

На третьем месте Skoda. Свои первые номера получили 503 автомобиля этой марки, или на три авто больше, чем в июле 2017 года.

Четвертая позиция у Nissan, который закончил месяц с показателем 465 авто. В результате, Nissan увеличил свои июльские продажи на 25%.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai. Спрос на эту марку в Украине вырос на 51% и составил 451 автомобиль.

Также в ТОП-10 июля вошли такие автомобильные марки: KIA – 438 авто (-10%); Volkswagen – 434 авто (-9%); Ford – 307 авто (+ 18%); Suzuki – 261 авто (+ 16%) и Mazda – 233 авто (-18%).

Как сообщалось, украинцы "спустили" на новые иномарки миллиард долларов за полгода. Активнее всего "легковушки" Украина закупала в Японии – на общую сумму 171,5 млн долларов. Второе место по объему импорта в денежном выражении заняла Германия – 163,4 млн долларов.