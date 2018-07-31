В Украине остался только один производитель легковых авто

Выпуск "легковушек" при этом вырос за полгода

Все легковые авто в первом полугодии 2018 года в Украине выпускал только завод "Еврокар". Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома".

В целом за полгода выпуск легковых автомобилей вырос на 8,8% до 3349 тысяч единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года "Еврокар" произвел 2785 авто, а еще 293 автомобиля — Запорожский автозавод (ЗАЗ).

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Выпуск коммерческих автомобилей за январь-июнь 2018 года сократился на 47% — до 109 единиц (без учета ЧАО "АвтоКрАЗ", который не предоставляет данных), а выпуск автобусов возрос на 17,2% — до 395 единиц.

Ранее сообщалось, что украинцы "спустили" на новые иномарки миллиард долларов за полгода. Активнее всего "легковушки" Украина закупала в Японии – на общую сумму 171,5 млн долларов. Второе место по объему импорта в денежном выражении заняла Германия – 163,4 млн долларов.

При этом внутренне производство авто в Украине за год рухнуло на 40%. Объем выпуска автотранспорта в 90 раз ниже результата 10-летней давности.