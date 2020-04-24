Украинские заправки стремительно снижают цены на бензин

В Украине продолжает дешеветь автомобильное топливо, что уже бьет по этому рынку. Так, за неделю с 17 по 24 апреля средняя стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС Украины снизилась еще на 80 копеек за литр после снижения на 60 копеек на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой группой "А-95".

Аналитики группы отмечают, что в частности средняя цена бензина А-92 снизилась с 22,80 до 22,01 грн/л, А-95 – с 23,80 до 23,02 грн/л, дизтоплива – с 23,25 до 22,47 грн/л.

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В целом тренд к снижению цен на бензин в Украине держится с 20-х чисел марта. Эксперты ожидают, что бензин и ДТ продолжат дешеветь в розничном сегменте, однако сдерживающим фактором остается падение розничных продаж в условиях карантина в среднем на 30–40%.

Как известно, снижение цен на нефтепродукты во многом продиктовано рекордным падением мировых цен на нефть. О том, что произошло на глобальном рынке топлива, и чего в связи с этим ждать, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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