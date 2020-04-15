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Маленькие АЗС давят на крупные сети: почему продолжение снижения цен опасно для рынка топлива

15 апреля, 09:31

Александр Панченко, Екатерина Степаненко

А на ценовую политику дискаунтеров имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка

Пока в США Трамп хвастает как ему удалось повлиять на новое соглашение ОПЕК+, в Украине продолжают падать цены на топливо. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, основная роль в снижении цен сегодня принадлежит так называемым "дискаунтерам" – это сети АЗС, работающие в нижнем ценовом сегменте. Абсолютным рекордсменом стала одна из житомирских сетей, снизившая на выходных цену на дизтопливо сразу на 1,1 грн/л – до 18,70 грн/л.

"Дискаунтеры не держат больших запасов, покупают "с колес" нефтепродукты на оптовом рынке, где цены первыми реагируют на внешнюю конъюнктуру, например, дизтопливо уже стоит дешевле 15 грн/л, – отметил Сергей Куюн. – Маржа позволяет им перетянуть клиентуру конкурентов в условиях повсеместного падения продаж. На ценовую политику дискаунтеров имеет огромное влияние разрастающийся теневой сегмент рынка. Цены ДТ на нелегальных АЗС находятся ниже 18 грн/л.

В январе усилиями Кабмина сотни "подзаборных" заправок были закрыты, но как только на первый план вышли проблемы с коронавирусом, а закупочные цены на топливо резко снизились – "тень" вернулась. Расходы у них минимальные: нет легально оформленного персонала, нет кассовых аппаратов, не говоря о соблюдении карантинных мер. Плюс постепенное "обмеление" карманов потребителей, которые ищут топливо подешевле".

В то же время, по словам эксперта, крупные сети, вынужденные держать 2-4-недельный запас топлива, не могут себе позволить такого резкого снижения цен в силу падения продаж. Но поневоле им придется ползти вслед за дискаунтерами.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев также отметил, что на неделе активнее всего снижали цены трейдеры нижнего ценового сегмента. Прежде всего это заметно в глубинке, где немного брендовых сетей или их вовсе нет.

"Крупные компании сейчас несут большие убытки и поэтому всячески стараются замедлить снижение цен, потому что каждый лишний день с более высокой ценой минимизирует их потери, – анализирует Геннадий Рябцев. – Антимонопольный комитет по факту лишь имитирует деятельность, но там, похоже, тоже понимают, что "чистая" арифметика не работает: если продажи снижаются, а постоянные каждодневные зарплаты у брендовых сетей остаются неизменными, это значит, что в каждом проданном литре топлива доля этих затрат становится все больше. За последние пару недель они выросли оценочно с 2,5 до 3 грн в каждом литре".

В тренде
Маленькие АЗС давят на крупные сети: почему продолжение снижения цен опасно для рынка топлива

По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, газ дешевел потому, что за неделю еще снизились цены в рознице.

"По моим расчетам, розничная цена 7,50 грн/л – это продажа "в ноль", – говорит Артем Куюн. – Плюс еще 1,5 грн/л, это 9 грн/л, это "дно". Но к нему надо подойти, использовав более дорогие мартовские запасы, реализация которых идет с трудом из-за падения продаж в связи с карантином. Поэтому сейчас справедливая цена 9,2-9,3 грн/л".

Подробнее о том, что прямо сейчас происходит на рынке топлива и к чему это может привести, читайте в материале: Нелегалы диктуют свои правила: что происходит на АЗС и какими будут цены

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Источник: Сегодня

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