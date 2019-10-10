В Индии показали бюджетный электрический кроссовер (видео)

Видео: Tata Motors Electric Mobility

Индийская компания Tata Motors, которая ранее прекратила продавать супердешевый автомобиль, показала свой новый электромобиль Tata Nexon. Стоимость электрокара составит от 21 180 долларов. Это в 1,5 раза дешевле Nissan Leaf, который уже много лет является самым продаваемым электрокаром в мире, пишет AutoNews.

Tata Nexon – первая модель, построенная на электрической платформе Ziptron. Судя по видео, индийцы готовят к выпуску компактный электрический кроссовер. Силовая установка состоит из электромотора и литий-ионной батареи. Мощность электромотора мы пока не знаем, зато известно, что такой электрокар на одной подзарядке батареи сможет проехать 300 км. Предусматривается возможность быстрой подзарядки. Гарантию на электромотор дадут на восемь лет.

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Представители компании Tata утверждают, что Nexon получит "отличные дорожные характеристики" и обеспечит комфортную поездку водителю и пассажирам.

Продажи Tata Nexon в Индии начнутся в первом квартале 2020 года.

Напомним, в Украине вновь увеличилось количество регистраций электрокаров. По-прежнему основную массу электромобилей, которые пополняют украинский автопарк, составляет техника, которая уже была в эксплуатации.

Новости "Сегодня" также сообщали, что с июля 2019 года в странах Евросоюза начали действовать новые правила относительно электрокаров. Теперь машины с электромотором должны звучать так же, как и обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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