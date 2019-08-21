В Кабмине заявили об освобождении "евробляхеров" от штрафов еще на три месяца

По словам Лавренюка, неотложный законопроект в ближайшее время будет одобрен

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Введение штрафов за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией решили отложить еще на три месяца, санкции должны были вступить в силу с 22 августа.

Об этом написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook по итогам совещания в Мининфраструктуры по вопросу растаможивания "евроблях", в котором также участвовали заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка и глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"С 22 августа наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президент Украины инициировал отсрочку введения штрафных санкций на три месяца, и уже в ближайшее время этот неотложный законопроект будет одобрен", – подчеркнул он.

По словам Лавренюка, проект закона после обсуждения поддержали все заинтересованные органы исполнительной власти и общественности.

Он также сообщил, что на совещании решили создать рабочую группу, которая за время отсрочки штрафов должна разработать новый законопроект, который урегулирует правила растаможивания "евроблях".

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Лавренюк уточнил в комментариях, что сейчас очень много пробелов, которые необходимо исправить на уровне закона, а не сразу вводить штрафы.

"Алгоритм такой: 1) отсрочка 2) новый закон с четкими и прозрачными правилами растаможивания (возможно даже фиксированные ставки для б/у авто) и после этого никаких поблажек", – заключил замминистра.

Новости "Сегодня" писали, что, согласно изменениям в Таможенный кодекс, нерастаможенные и не вывезенные вовремя "евробляхи" должны быть изъяты, а их владельцы оштрафованы на сумму до 170 тыс. грн. В то же время поданный Владимиром Зеленским президентский законопроект обещает "евробляхерам" очередную отсрочку — до 1 января 2020 года. Но принимать его некому, так как новый парламент еще не работает.

Льготный период для собственников авто на еврономерах, когда легализовать машины можно было со скидкой, истек еще в феврале 2019 года. Тогда водителям дали время на растаможку до 24 мая, позже срок введения штрафов отложили на три месяца.

В то же время в Министерстве внутренних дел высказались против новой отсрочки наказаний. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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