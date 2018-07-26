В Киеве заметили необычный электромобиль

Сегодня, 07:45

Электромобиль оснащается электромотором мощностью 2,2 кВт и шестью батареями на 12V


Zibo Mai Di Electromobile Co. Фото: autocentre.ua

Zibo Mai Di Electromobile Co. Фото: autocentre.ua

Zibo Mai Di Electromobile Co. Фото: autocentre.ua

Zibo Mai Di Electromobile Co. Фото: autocentre.ua

Zibo Mai Di Electromobile Co. Фото: autocentre.ua

В Киеве замечен очень интересный электромобиль – небольшой грузовичок с изотермическим кузовом-фургоном. Это автомобиль китайского производителя Zibo Mai Di Electromobile Co.

Грузовой электромобиль имеет компактные размеры – длину 3600 мм, ширину 1300 мм и высоту 1800 мм. Грузоподъемность машины – 1000 кг. Дорожный просвет составляет 160 мм. Колесная база равна 1740, а колея – 1140 мм. Максимальная скорость достигает 40 км/ч.

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Электромобиль оснащается электромотором мощностью 2,2 кВт и шестью батареями на 12V. Запас хода при скорости 35 км/ч и температуре окружающего воздуха +10 варьируется от 100 до 150 км. В довольно тесной кабине привлекает внимание приборная панель с пластмассовыми вставками под дерево. Здесь также есть MP3 проигрыватель. На центральной консоли установлен рычаг коробки передач, на головке которого всего три обозначения – D, N и R.

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Напомним, в Женеве показали самый быстрый электромобиль в мире.

Ранее сообщалось, что цены на электромобили в Украине могут упасть еще на 23%.

Напомним,  с 1 января 2018 года электромобили освободили от НДС и акцизного сбораЛьготный налоговый режим будет действовать год - до 31 декабря 2018 года. Эксперты ожидают, что рынок электромобилей, благодаря этим льготам, вырастет в два-три раза. 
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Источник:

АвтоЦентр.ua

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