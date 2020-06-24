В Раде предложили вернуть льготную растаможку "евроблях"

В Верховной Раде Украины задумались не только о снижении стоимости растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, но и о возобновлении льготного периода для "евробляхеров". Речь об этом идет в законопроектах № 3704, 3705 и 3706, свидетельствуют данные официального сайта парламента.

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Документы предусматривают, что в течение 180 дней со дня вступления законов в силу "евробляхеры" смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

Эти законопроекты также предлагают освободить новые и подержанные транспортные средства от уплаты акцизного налога с 1 января 2021 года. Эту преференцию планируют не распространять на транспортные средства стандарта "Евро-2" и происхождением из страны-агрессора.

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Также предлагается освободить от уплаты акциза уже в 2020 году участников и ветеранов АТО, которые ввозят один легковой автомобиль (или грузовой полной массой до 3,5 тонны, или автобус, или прицеп) для личного пользования. Эту же категорию граждан предлагается также освободить от уплаты НДС при ввозе авто, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит сумму, равную сорока трем минимальным зарплатам (около 200 тыс. гривен), а транспортное средство не произведено страной-агрессором.

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При этом с 2021 года предлагают ввести обязательный техосмотр для авто, которые не соответствуют нормам "Евро-4". Если законопроект примут, провести проверку нужно будет в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.

Как известно, рынок поддержанных авто в Украине растет очень быстро. Только в мае-2020 в стране зарегистрировали 30,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, многие из которых привезены из-за границы. Этот показатель в пять раз превышает количество регистраций новых авто.

Кроме того, многие украинцы, покупая б/у авто за границей, продолжают ездить на еврономерах – при том, что это официально запрещено. Дело в том, что владельцы "евроблях" недовольны стоимостью растаможки. Например, одна женщина записала видеообращение к президенту и в знак протеста сожгла свой автомобиль:

Відео: YouTube/Зеленый Пес

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