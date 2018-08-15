В России раскрыли внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta

У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников

Компания "АвтоВАЗ" раскрыла внешность всех машины обновленного семейства Lada Granta: седана, хэтчбека, лифтбека и универсала. Одновременно с этим на заводе марки в Тольятти началось производство моделей.

Обновленные Lada Granta отличаются от предшественников передней частью кузова, которая выполнена в фирменном "Х-стиле", впервые показанном на "Весте". У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.

Кроме того, из патентной заявки стало известно, как будет выглядеть приборная панель "Гранты". У нее поменяется графика шкал и бортовой компьютер.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta по-прежнему нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая "механика" или четырехдиапазонный "автомат".

Ранее "АвтоВАЗ" официально представил обновленный седан "Гранта". Позднее в Сети появились снимки машины в кузове "хэтчбек", которая придет на смену Kalina, и "лифтбек".

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