В России раскрыли внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta

Сегодня, 04:32

У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников


Фото: Lada Granta

Фото: Lada Granta

Фото: Lada Granta

Компания "АвтоВАЗ" раскрыла внешность всех машины обновленного семейства Lada Granta: седана, хэтчбека, лифтбека и универсала. Одновременно с этим на заводе марки в Тольятти началось производство моделей. 

Обновленные Lada Granta отличаются от предшественников передней частью кузова, которая выполнена в фирменном "Х-стиле", впервые показанном на "Весте". У машин появились другие фары, решетка радиатора, бампер и боковые зеркала с повторителями поворотников.

Кроме того, из патентной заявки стало известно, как будет выглядеть приборная панель "Гранты". У нее поменяется графика шкал и бортовой компьютер.

Информации о технической начинке обновленной Lada Granta по-прежнему нет. Текущая модель предлагается с 1,6-литровыми моторами мощностью 87, 98 и 106 сил. На модификацию Sport устанавливается 114-сильный двигатель. Коробки — пятиступенчатая "механика" или четырехдиапазонный "автомат".

Ранее "АвтоВАЗ" официально представил обновленный седан "Гранта". Позднее в Сети появились снимки машины в кузове "хэтчбек", которая придет на смену Kalina, и "лифтбек".

Напомним, украинский автопром рухнул на 57%.

Ранее эксперты назвали ТОП-5 лучших авто 2018 года. При выведении итоговых данных специалисты учитывали несколько параметров: надежность, безопасность, степень управляемости. Общий перечень разделили на пять категорий, в каждой из которых определили лидера.
ВАЗ, автомобили, lada

Вы сейчас просматриваете новость "В России раскрыли внешность всех машин обновленного семейства Lada Granta". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: taxi177.ru

Назван ТОП-3 лучших автомобилей для таксистов

8 Августа, 08:09

Таксопарки нуждаются в машинах с определенными харакретистиками

Авто

Пилоты Формулы-1 устроили в Азербайджане гонку на "Нивах"

28 Апреля, 07:18

Гонка состоялась на территории археологического заповедника Гобустан, где расположены грязевые вулканы
Загрузка...

Авто

Новая "Нива"

Стало известно, как будет выглядеть новая "Нива"

18 Марта, 06:46

Машина будет построена на платформе B0 альянса Renault-Nissan

Авто

В Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер Audi

11 Августа, 05:22

Audi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки
Загрузка...