В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр

В эфире телеканала «Украина 24» министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что закон о техосмотре – это требование ЕС

В эфире телеканала "Украина 24" министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за возобновление технического осмотра автомобильного транспорта.

"В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС есть это положение – среди обязательных. Надеюсь, что в следующем году законопроект будет принят. Возможно, там будет постепенный ввод – начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозят, бывшие в употреблении, ввезеные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить среду", – заявил Владислав Криклий.

Министр инфраструктуры обратил внимание на то, что сейчас в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих технический осмотр, тогда как в Польше, к примеру, 1,5-2 тысячи.

Владислав Криклий считает, что в нынешних условиях удастся избежать почвы для взяток, чтобы не повторялись схемы, когда техосмотр проводился под контролем ГАИ.

Сейчас, по мнению Владислава Криклия, с коррупцией в этой сфере позволит бороться видеофиксация процедур техосмотра.

Владислав Криклий подчеркнул, что техосмотр автомобилей – это вопрос не только безопасности движения, но и защиты экологии.

"Я уже не говорю о проблематике экологической, у нас об этом не очень заботятся, тогда как в Европе ставят это одним из приоритетов", – заявил министр инфраструктуры Украины.

Напомним, регулярные техосмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года, однако теперь собираются вернуть. Сейчас ТО обязаны проходить грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

Ранее мы писали, что в Украине с 1 мая 2019 года обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния. Теперь бумажный бланк протокола будет выдаваться в комплекте с самоклеющейся меткой радиочастотной идентификации.

Также мы сообщали, что в феврале украинские перевозчики устроили протест из-за невозможности пройти техосмотр – в Украине вместо 700 СТО проверку могли проводить только 85.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама