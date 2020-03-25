В Украине могут начать массово закрываться маленькие АЗС – эксперты

Глядя на все происходящее на топливном рынке в Украине, все эксперты говорят, что минувшая неделя, как и предыдущая, прошла под знаком двух разнонаправленных факторов: удешевления нефти на мировом рынке и девальвации гривни в Украине. И если снижение цен на нефть на 1 доллар за баррель снижает, спустя 3-4 недели, цены нефтепродуктов на 35-40 копеек на литре, то удешевление гривни к доллару на 1 грн, наоборот, повышает, спустя 2-3 недели, цену литра топлива на 70-80 копеек.

Напомним, в Украине около 80% нефтепродуктов импортируется, прежде всего это дизтопливо и сжиженный автомобильный газ, поэтому для нас очень чувствительны колебания стоимости как нефти, так и гривни.

"Цены на бензины и дизтопливо в крупном опте упали примерно на 60 долларов на тонне, это 6-8%, – подсчитал замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, – это в итоге оказалось больше, чем девальвация гривни, которая не только стала дешеветь медленнее, чем на позапрошлой неделе, но и сама девальвация теперь стала контролируемой благодаря действиям Национального банка. Поэтому стоимость нефтепродуктов пока не выросла. А вот то, что значительно упало их потребление, особенно в приграничных регионах, где из-за карантина прекратилось челночное движение украинцев на автомобилях за границу и обратно (для закупки и перепродажи товаров), может стать серьезным препятствием для дальнейшего удешевления топлива. Хотя арифметически его цена вроде бы высокая".

Сергей Куюн уточнил, что топ-менеджеры и владельцы нескольких крупных сетей АЗС сообщили о начале падения продаж с середины недели на 15%, к выходным – на 20% и более по сравнению с предыдущей субботой.

"Наибольший спад – 40% – в западных регионах. В лидерах Закарпатье и Черновцы. На станциях в районе погранпереходов продажи упали на 90%. Ожидания тоже более-менее одинаковы – снижение реализации в апреле на 40-50%. Это весьма оптимистично, учитывая, что в Италии заправки потеряли 70-80%, – говорит директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. – О ценах. Падение цен на мартовские поставки съела девальвация – укрепление доллара с 24 до 27 с лишним грн. На апрель я закладываю доллар по 30 грн. Расчет показывает потенциал снижения по бензину на 3 грн/л, по ДТ – на 2,5. Если доллар будет по 28, тогда 4,2 и 3,7 грн/л соответственно. Если бы не провал курса, падение цен на нефть и нефтепродукты в мире дало бы снижение закупочных цен в Украине в апреле на 6 и 5,5 грн/л для бензина и ДТ соответственно". В тренде В Украине могут начать массово закрываться маленькие АЗС – эксперты

По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, цены на сжиженный газ всегда подвержены влиянию двух факторов – стоимости нефти и курса доллара. К ним подключились падение продаж и новые условия работы.

"В розничных сетях уже начали падать продажи и упадут еще, – говорит Артем Куюн. – Топлива продают меньше, а затраты на его продажи стали выше: из-за карантина надо обеспечивать персонал защитными средствами, не ходит общественный транспорт – нужна развозка сотрудников, обеспечение их питанием. Некоторые сети уже начинают обустраивать общежития, вахты, так дешевле. Если это крупная сетевая заправка, это одно положение дел. А вот у единичных АЗС ситуация критическая, может стать вопрос: а стоит ей работать, если на литре заработаешь 5 гривен, а потратишь 6 гривен. То есть, маржа (наценка на стоимость топлива в опте – Авт.) будет возрастать, при этом доходы трейдеров – падать из-за роста накладных расходов".

Подробнее о том, что происходит на топливном рынке в Украине прямо сейчас читайте в материале: На АЗС резко рухнули продажи: что будет с ценами

Тем временем украинцы изобретают все новые и новые способы, как вообще объезжать АЗС стороной. Подробности – в сюжете:

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