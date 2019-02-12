В Украине подешевел бензин и дизель: Нацбанк назвал причины
За год топливо упало в цене почти на два процента
Цены на автомобильное горючее в Украине снизились по итогам января-2019 на 1,9% по сравнению с январем-2018. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), который прокомментировал январскую инфляцию.
Причиной падения "топливных" цен стали два основных фактора, считают аналитики НБУ.
"Цены на горючее снизились (на 1,9% год к году) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни", - сообщили в Нацбанке.
Напомним, при этом в Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине будет дорожать. В НБУ подсчитали, что цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика.
Ранее сайт "Сегодня" также разобрался, что будет с ценами на автозаправках Украины в феврале - после роста цен на нефть.
Как известно, подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают в бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев. По подсчетам экспертов, если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к повышению цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели.
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