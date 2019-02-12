В Украине подешевел бензин и дизель: Нацбанк назвал причины

За год топливо упало в цене почти на два процента

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине подешевел бензин и дизель: Нацбанк назвал причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/292/f7d/5c6292f7dc684.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/292/f7d/5c6292f7dc684.jpg 2019-02-12T11:36:00+02:00 Авто За год топливо упало в цене почти на два процента

Цены на автомобильное горючее в Украине снизились по итогам января-2019 на 1,9% по сравнению с январем-2018. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), который прокомментировал январскую инфляцию.

Причиной падения "топливных" цен стали два основных фактора, считают аналитики НБУ.

"Цены на горючее снизились (на 1,9% год к году) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривни", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, при этом в Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине будет дорожать. В НБУ подсчитали, что цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика.

Ранее сайт "Сегодня" также разобрался, что будет с ценами на автозаправках Украины в феврале - после роста цен на нефть.

Как известно, подорожание нефти не сразу влияет на цену нефтепродуктов. Пока нефть переработают в бензин и пока ее поставят на украинские АЗС, пройдет несколько месяцев. По подсчетам экспертов, если доллар дорожает на одну гривню, это приводит к повышению цен на бензин и дизтопливо на 60 копеек за литр через две недели.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подешевел бензин и дизель: Нацбанк назвал причины". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.