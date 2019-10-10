В Украине предложили по максимуму ограничить скорость в населенных пунктах

Новые ПДД могут появиться уже со следующего года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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После того, как глава МВД Арсен Аваков заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД и снижении порога допустимой скорости уже в следующем году, свое мнение высказали и эксперты.

Автоэксперт Владимир Караваев говорит, что порог нужно снижать как можно быстрее.

"Сейчас допустимый порог скорости составляет +20 км/ч. Для населенных пунктов он огромен и недопустим. На мой взгляд, как эксперта и водителя, он должен составлять не более 5 км/ч. Другая ситуация – за пределами населенных пунктов. Там его, этот порог, нужно оставить. Объясню почему. Если впереди легкового авто едет на скорости 80 км/ч грузовик, то у легкового авто должна быть возможность обогнать на такой скорости, которая разрешена законом", – говорит Караваев.

К этому эксперт добавил, что повышение штрафов в Украине, как и в любой другой стране эффективно лишь на протяжении полугода.

"Практика показывает, что спустя полгода об ужесточении ответственности водители начинают забывать и не обращать на нее внимание. Куда эффективнее системный контроль на дорогах", – говорит Караваев.

Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

Напомним, на днях трагическое ДТП произошло в Сумах. Два человека погибли после того, как водитель превысил скорость и влетел в столб.

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