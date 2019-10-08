Штрафы за превышение скорости: МВД готовит "сюрприз" для лихачей

На следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив по безопасности дорожного движения

Встреча Авакова с парламентским комитетом / Фото: Пресс-служба МВД

Министерство внутренних дел Украины планирует изменить систему штрафов за превышение разрешенной скорости. Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил на встрече с членами комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности.

"Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, цель которых – повысить уровень безопасности дорожного движения, изменить систему штрафов за превышение скорости движения и снизить порог превышения движения", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее в полиции предупреждали, что на дорогах Украины увеличится количество устройств для измерения скорости TruCam.

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Радары для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.

Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более 50 километров в час.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

Также журналисты сайта "Сегодня" поинтересовались, как столичные водители относятся к мерам по ужесточению штрафов.

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