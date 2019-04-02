В Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки

Парцхаладзе отметил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х годах

Фото: Pixabay

В Украине разрешили строить автоматизированные многоэтажные парковки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3bd/726/5ca3bd726c6f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3bd/726/5ca3bd726c6f0.jpg 2019-04-02T22:54:16+03:00 Авто Парцхаладзе отметил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х годах

В городах Украины с 1 июля можно будет проектировать и устанавливать автоматизированные парковки, которые экономят пространство, так как на небольшом участке земли можно разместить в несколько раз больше машин, чем на обычной парковке.

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в государственной строительной норме "Автостоянки и гаражи", которая вступает в действие уже с 1 июля этого года.

"В действующей до сих пор ГСН была прописана только возможность проектирования обычных и механизированных гаражей – где вертикальное перемещение авто осуществляется с помощью специальных механизмов, а горизонтальное – с участием водителя. Однако именно автоматизированные парковки являются эффективной альтернативой обычным гаражам и парковкам. Они экономят пространство, и на небольшом участке земли можно разместить в несколько раз больше машин, чем на обычной парковке – особенно актуально для районов крупных городов с плотной застройкой. Также, автоматический процесс экономит время водителей на парковку", – написал он.

Парцхаладзе отметил, что в Америке такие стоянки начали строить еще в 40-50-х, а в Европе в 70-80-х годах.

"Надеюсь, что после вступления в силу этих изменений таких автостоянок в Украине станет значительно больше, а проблем с нехваткой паркомест в больших городах, особенно в центре, напротив станет существенно меньше", – написал он.

Фото: facebook.com/lev.partskhaladz1

Также Парцхаладзе отметил, что принцип работы автоматизированных гаражей связан с полной автоматизацией всех процессов, когда и въезд и выезд авто на паркоместо происходит без участия водителя и пассажиров.

"Состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов определяется заданием на проектирование. Управление устройством для перемещения авто и контроль его работы осуществляется из помещения диспетчерской. Она располагается на посадочном этаже. При проектировании автоматизированных гаражей надо также предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус и к каждому машиноместу", - написал он.

Напомним, в Украине разрешат строить парковки на крышах зданий. В Кабмине придумали, как решить проблему нехватки места для автомобилей.

Ранее также сообщалось, что, согласно новым ГСН, зарядки для электромобилей станут обязательными на парковках Украины. Такими устройствами оборудуют не менее 5% мест для авто.

Кроме того, новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах. Прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

Также мы писали, что "Сегодня" поинтересовались судьбой первой высотной автоматической парковки, которую власти уже успели купить в 2017 году за 3,6 млн грн, но почему-то так и не установили на Крещатике, как обещали.

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