Современные парковки в Киеве: где появятся и куда пропал мобильный паркинг за 3 миллиона гривен

Рассматривают 30 адресов по городу, где можно будет их установить

Экономят территорию. Многоярусные автоматические паркинги уже давно популярны во всем мире.

Современные парковки в Киеве: где появятся и куда пропал мобильный паркинг за 3 миллиона гривен Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0dd/182/5c80dd1820be8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0dd/182/5c80dd1820be8.jpg 2019-03-07T10:59:00+02:00 Транспорт Рассматривают 30 адресов по городу, где можно будет их установить

В Киеве опять заговорили об установке в городе высотных автоматических (роторных) парковок, которые могут уменьшить проблему с парковочным хаосом в столице. "Сегодня" узнавали подробности, а также поинтересовались судьбой первой такой парковки, которую власти уже успели купить в 2017 году за 3,6 млн грн, но почему-то так и не установили на Крещатике, как обещали.

ИЩУТ МЕСТА. По словам Дмитрия Рахматуллина, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, на данный момент власти рассматривают возможность установки автоматизированных парковочных систем в столице.

"Рассматриваем около 30 участков, где потенциально могут быть установлены автоматизированные паркинги, — поясняет Рахматуллин. — Они активно используются в разных странах мира для экономии площади. Что касается Киева, то, учитывая технические характеристики такой парковки, ее размещение возможно при условии соответствия детальному плану территории и оформления права использования земельного участка".

Чиновник отмечает, что вопрос установки таких паркингов тормозится из-за сложности процедуры выделения земельных участков.

"Мы рассматриваем варианты установки парковок разных размеров: маленьких — до 12 машино-мест и больших — до 100 машино-мест. Их стоимость зависит от типа парковки и количества машино-мест", — добавляет замдиректора департамента.

ПРОПАЖА. В 2017 году власти Киева уже купили первую роторную парковку, рассчитанную на 10 машино-мест, высотой 15 метров. Она обошлась городу в 3,6 миллиона гривен! Тогда чиновники заверяли, что парковка оборудована системой обогрева (зимой) и охлаждения (летом), а машину можно будет забрать или поставить на парковку не более чем за 3 минуты. Срок эксплуатации парковки — более 15 лет, и ее обещали установить возле здания мэрии, на Крещатике, 36. Увы, но там механизм стоимостью в миллионы так и не появился.

Мы выяснили, что закупленная городом парковка второй год хранится в разобранном виде на складе департамента транспортной инфраструктуры. Об этом "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Мы пока не можем ее установить из-за бюрократической проблемы. Ни по государственным стройнормам, ни по каким-либо другим у нас просто нет такого понятия, как "роторная парковка". Что это — малая архитектурная форма или капитальное сооружение? С таким вопросом в феврале этого года мэрия обратилась за разъяснением в Минрегионстрой, ждем от них ответа. Если нам скажут, что конструкцию можно считать МАФом, то мы ее буквально за месяц установим и, возможно, даже на Крещатике. Если же это капитальное сооружение, тогда процесс затянется на определенное время — нужно будет получать дополнительные документы", — говорит Белоцерковец.

Ранее украинское правительство предложило размещать парковки на крышах, чтобы увеличить количество паркомест в мегаполисах. В профильном министерстве уже подготовили соответствующие изменения государственных строительных норм (ГСН). Журналисты "Сегодня" разбирались, будут ли такие стоянки безопасными, и что о них думают автомобилисты.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.