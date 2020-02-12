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В Украине резко подешевел газ для авто

12 февраля, 15:48

Аналитики назвали среднюю цену сжиженного газа на украинских АЗС

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Ряд сетей АЗС в Украине снизили цены на автогаз, который недавно впервые стал популярнее бензина. Такие данные обнародовали аналитики консалтинговой компании UPECO.

По подсчетам специалистов, в среднем цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, упали за сутки на 10-20 копеек за литр.

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС Украины составила 11,87 грн за литр.

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Так, в одной из премиальных сетей заправок автогаз подешевел на 20 копеек – до 12,79 грн. Другая сеть понизила цену сразу на 40 копеек – до 12,09 грн. А на заправках бюджетного сегмента сжиженный газ упал в цене на 10-20 копеек за литр – до 10,55-11,29 грн.

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В то же время, на топливном рынке Украины третью неделю подряд цены на бензин и дизтопливо почти не меняются, колеблясь в пределах статистической погрешности.

Как ранее объясняли сайту "Сегодня" эксперты топливного рынка, на цену автогаза влияет достаточное количество его запасов в Украине. Кроме того, зимой обычно снижается спрос на топливо, что также приводит к падению цен.

Ранее мы также рассказывали, что изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо, ни даже газ:

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цены газ топливо АЗС сжиженный газ горючее автогаз

Источник: "НефтеРынок"

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