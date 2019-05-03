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В Украине упал спрос на легковые авто: ТОП популярных марок

3 мая, 14:41

Самым "урожайным" месяцем по продажам автомобилей в 2019 году остается март

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Мировой автопром столкнулся с падением продаж. Косвенно эта тенденция затронула и Украину. Так, с января по начало мая 2019 года украинцы приобрели 25,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, наиболее "урожайным" месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей", – отмечают аналитики "УкрАвтопрома".

Самый большой спрос зафиксирован на автомобили марки Renault. Рост продаж составил почти 65% – до 1114 шт. Второе место заняла Toyota, продажи которой выросли на 13% – до 963 новых авто. 

С результатом в 638 автомобилей и более чем двукратным ростом до апреля 2018 года, в тройку лидеров месяца вошла KIA. На четвертом месте – Skoda – 553 авто (+44%). Замыкает первую пятерку рейтинга – Nissan. Продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили – 424 шт.

Также в ТОП-10 апрельского рынка вошли Hyundai – 378 шт (-14%); Suzuki – 265 шт (+ 50%); VW – 237 шт (- 61%); BMW – 208 шт. (+ 38%) и Mazda – 204 шт (-31%).

Самым продаваемым автомобилем стал КIA Sportage. Машину этой модели приобрели 527 покупателей.

Как известно, аферисты терроризируют вторичный авторынок Украины. Эксперты назвали главные схемы, которыми пользуются мошенники.

Кроме того, пограничники дали советы, как без проблем пересечь границу на машине:


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Тег авто, авторынок, продажи, автопром

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Источник:

УкрАвтопром

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