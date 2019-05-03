В Украине упал спрос на легковые авто: ТОП популярных марок

Самым "урожайным" месяцем по продажам автомобилей в 2019 году остается март

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Мировой автопром столкнулся с падением продаж. Косвенно эта тенденция затронула и Украину. Так, с января по начало мая 2019 года украинцы приобрели 25,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, наиболее "урожайным" месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей", – отмечают аналитики "УкрАвтопрома".

Самый большой спрос зафиксирован на автомобили марки Renault. Рост продаж составил почти 65% – до 1114 шт. Второе место заняла Toyota, продажи которой выросли на 13% – до 963 новых авто.

С результатом в 638 автомобилей и более чем двукратным ростом до апреля 2018 года, в тройку лидеров месяца вошла KIA. На четвертом месте – Skoda – 553 авто (+44%). Замыкает первую пятерку рейтинга – Nissan. Продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили – 424 шт.

Также в ТОП-10 апрельского рынка вошли Hyundai – 378 шт (-14%); Suzuki – 265 шт (+ 50%); VW – 237 шт (- 61%); BMW – 208 шт. (+ 38%) и Mazda – 204 шт (-31%).

Самым продаваемым автомобилем стал КIA Sportage. Машину этой модели приобрели 527 покупателей.

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