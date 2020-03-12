В Украине вводят видеофиксацию нарушения ПДД: когда ждать "писем счастья" и сколько придется платить

На оплату штрафа у водителей будет 10 дней, а потом сумма будет расти

Украина полностью готова к запуску видеофиксации нарушений правил дорожного движения, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков. Как будут работать автоматические камеры и когда водителям стоит ждать первых штрафов?

Камеры наблюдения установили на большинстве столичных дорог. Они будут автоматически фиксировать нарушения правил. А потом слишком быстрые водители будут получать "письма счастья" и платить штрафы. В МВД утверждают, что камеры готовы к запуску. В насыщенном автомобилями Киеве и области их более 50.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины:

"Если машина будет ехать с превышением скорости, радар сработает, камера зафиксирует номер машины".

Штраф будет поступать именно владельцу транспорта. Даже если за рулем в момент нарушения был не он.

"Вы сможете посмотреть момент видеозаписи. Как эта машина, в каком месте нарушила и позвонить товарищу и попросить его оплатить данный штраф. Если ваш товарищ откажется, тогда ответственность придется нести вам", – отмечает заместитель министра.

Посылать платежку будут на Укрпочту. Оплатить штраф можно будет как в банке, так и через интернет.

В тренде В Украине снова подешевеет газ: названы причины

"Размер штрафа – 255 гривен если превышение скорости до 50 км/час. Если свыше – 510 гривен. Если штраф не будет оплачен в течение 10 дней с момента получения извещения, то штраф будет увеличиваться в два раза", – предупреждает Антон Геращенко.

В большинстве своем водители долгожданную инициативу поддерживают. Но есть и те, кто против нововведения. Однако автоматические камеры, которые есть во всех развитых странах, нам необходимы, считает автоэксперт Виталий Новак. Именно превышение скорости называет причиной большинства аварий со смертельным исходом:

"Нарушение скоростного режима приводит к более серьезным происшествиям и больше людей травмируются и гибнут. Поэтому на это как раз и хочется обратить внимание".

Сейчас видеокомплексы будут работать в тестовом режиме. С 1 мая 2020 года систему обещают запустить на полную мощность, постоянно увеличивая количество камер.

Напомним, президент Зеленский довольно жестко высказался о видеофиксации нарушений ПДД. "Это война внутри страны", – заявил он во время своего выступления в Министерстве внутренних дел.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама