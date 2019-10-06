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В Украине вырос спрос на коммерческие авто: какие марки лидируют

6 октября, 06:06

В сентябре украинцы начали активнее покупать новые грузовые авто и спецмашины

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Спрос на новые коммерческие автомобили в Украине, как и на легковые авто, в сентябре 2019 года увеличился почти на 8% по сравнению с аналогичным месяцем 2018-го и составил 1054 авто. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Чаще всего в сентябре регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине выросли на 23%, до 231 шт. На втором месте – Fiat (122 шт., -8%), а на третьем – МАЗ (91 шт., +40%).

На четвертой позиции – Mercedes-Benz (79 шт., -6%), а на пятой – MAN (76 шт., рост в 2,4 раза).

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"Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 8,7 тыс. новых коммерческих авто, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года", – заключили в ассоциации.

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Напомним, коммерческие автомобили предназначены для осуществления коммерческих перевозок, то есть для получения дохода. Сюда входят грузовые и спецмашины.

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