В Украине заработала видеофиксация экзамена на право управления авто

Видеофиксация появится в экзаменационном авто в каждом регионе страны уже с 24 декабря

/ Фото: Сегодня

В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления авто, то есть ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто. Об этом сообщает на прессцентр Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Предполагается, что видеофиксация появится в экзаменационном авто в каждом регионе страны уже с 24 декабря.

"Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В целом будут функционировать 440 мобильных приборов", – говорится в сообщении.

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Также нововведение поможет уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных противоречий во время сдачи экзамена и обнаружить совершенное правонарушение. Если будут противоречия, то кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.

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"На период тестового режима срок хранения выгруженной информации по видеорегистратору составит 10 суток. В это время кандидат в водители будет иметь право отказаться от фиксации процесса составления практического экзамена. Обязательным фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики. Также увеличится срок хранения видео", – сообщают правоохранители.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными. Глава МВД добавил, что еще одним новшеством будет внедрение виртуальных номерных знаков. Создать электронный образ можно будет только по документам современного образца, то есть пластиковым.

Подробнее читайте в материале сайта: Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что делать с брошенными авто во дворах украинских городов:

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