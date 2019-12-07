Украинцы получат электронные водительские права: что это и как будет работать

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре. Чиновник отметил, что приложение для запуска тестируется и в первых числах декабря все будет готово к релизу, правда, представят новинку чуть попозже. Сроки, озвученные министром, уже близко, поэтому сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы о грядущем нововведении и рассказывает, как оно будет работать.

Что такое электронные права

Электронные права и электронный техпаспорт — это цифровой образ выданных пластиковых водительских прав и технического паспорта, который содержит уникальный электронный идентификатор (QR-код). Проще говоря, в специальном приложении на вашем смартфоне будут храниться ваши документы.

Как оформить электронные права

Для того, чтобы оформить электронные водительские права и электронный техпаспорт нужно будет только загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія" и пройти электронную идентификацию.

Все сведения о вас должны быть в единой информационной системе МВД. Там будет необходима информация, которая указывается в удостоверении водителя и свидетельстве о регистрации транспортного средства, в том числе оцифрованная фотография. После идентификации и наличия всех данных электронные документы автоматически сгенерируются.

Помимо этого, в самом приложении обещают сделать кнопку быстрого перевыпуска прав в случае потери с последующей отправкой нового документа по почте.

К тому же, с помощью приложения "Дія" украинцы смогут проверить подлинность чужих документов. Для этого достаточно будет просто сфотографировать соответствующий QR-код, и программа отправит запрос в необходимый реестр. После чего на экране появится ответ о том, действителен ли документ. Со временем в приложение хотят добавить студенческие билеты, идентификационные номера и паспорта.

Когда появятся электронные права в Украине

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Точной даты запуска нововведения еще нет. По словам министра цифровой трансформации, приложение для запуска тестируется и в первых числах декабря все будет готово к релизу, правда, представят новинку чуть попозже. Чиновник рассказал, что уже за две недели до Нового года можно будет воспользоваться цифровыми правами.

Обязательно ли будет оформлять электронные права

Нет, это совершенно не обязательно. Новшество предусмотрено лишь для удобства водителей, прежние варианты документов также остаются в силе.

Как эти права смогут проверить полицейские

Водителю не обязательно будет носить пластиковое удостоверение, а его отсканированный вариант будет в телефоне – полицейский во время проверки сможет считать QR-код. В том случае, если у полицейского не окажется с собой прибора, который помог бы считать код, он сможет позвонить на базу и проверить подлинность удостоверения.

Сколько это будет стоить

И приложение, и само оформление электронных документов будет для украинцев абсолютно бесплатным.

Какие есть ограничения

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Создать электронную версию документов смогут лишь владельцы водительских прав нового образца — пластиковых. Удостоверения и техпаспорта советского образца, а также ламинированные (выдавались в 1990—2000-х годах) оцифровать будет невозможно.

Если же обладатели документов старого образца захотят получить электронные документы, им нужно будет обменять права на новые, которые можно будет оцифровать.

Помимо этого, в базе данных МВД нет фотографий в правах, которые были выданы до 2013 года. Но в Минцифре отмечают, что по согласию человека, в случае отсутствия фотографии в транспортном реестре она будет подтягиваться из демографического реестра, что поможет разрешить эту проблему.

Зачем нужны электронные права

В Минцифре подсчитали, что 108 тыс. человек в Украине потеряли свои права в прошлом году. К тому же, украинцы заплатили 71 млн. грн. штрафов за то, что у них не было при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем.

Смартфоны же всегда под рукой. Поэтому наличие электронные цифровых прав и техпаспорта существенно облегчит жизнь как самим украинцам, так и полиции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что делать с брошенными авто во дворах украинских городов.

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