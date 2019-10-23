Права в смартфоне и виртуальные автономера: Аваков объяснил, как это будет работать

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

После того как Кабмин принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи автомобильных номеров , министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу с бумажными.

Глава МВД напомнил, что сейчас подтверждением наличия у водителя права на управление транспортным средством является удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства, техническое описание которых утверждены постановлением Кабмина. В случае отсутствия при себе этих документов к водителю применяется административное взыскание.

"Только за девять месяцев этого года к административной ответственности за эти нарушения привлечено около 160 тысяч человек. Поэтому мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "ДіЯ", которое заработает уже в декабре этого года, генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же идентифицировать гражданина. Полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствия при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения", – подчеркнул Аваков.

Глава МВД добавил, что еще одним новшеством ожидается внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств – максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

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"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были именно в этом сервисном центре. Люди были ограничены в возможности выбора номерного знака для транспортного средства, а государство тратило бюджетные средства на приобретение, хранение и передачу между сервисными центрами и ЦНАП изготовленных номеров. Выигрывали от этого только коррупционеры, которые "помогали" выбрать "красивый" номер, а также крупные монополисты – производители номеров", – отметил министр.

Аваков добавил, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком.

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Ранее сообщалось, что Кабмин планирует перевести водительские права в "цифру"и уже разработал законопроект, касающийся автомобильных номеров.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров уже сообщал, что водительские права в Украине хотят оцифровать и перенести в смартфон. Чиновник подчеркивал, что полицейский во время проверки будет считывать QR-код.

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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