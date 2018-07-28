В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах

Во Львове засняли эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge на польских номерах. Для справки, купить такой автомобиль в Украине можно за 13 млн гривен.

Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета. В темных тонах оформлен и салон Rolls-Royce.

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Под капотом авто – 6,6-литровый V12 твин-турбо мощностью 632 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

К слову, стандартные купе Rolls-Royce Wraith в Украине также встречаются. Владельцем одного из таких авто даже является пенсионерка.

Напомним, суперкар Pagani стал самым дорогим авто в мире. Родстер оснащен 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 800 л. с., позаимствованным у Pagani Huayra BC. Вместе с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП, предусмотрен и механический самоблокирующийся дифференциал.

Ранее сообщалось, что Rolls Royce планирует выпустить летающее такси.