В Украине засняли редкий спорткар Lotus Evora S

Сегодня, 07:56

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч

Фото: picbear.online/newkievlyanin
Фото: picbear.online/newkievlyanin

В Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год.

Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч. Предлагали версии с 6-ступенчатой МКПП или роботом.

От стандартной модели Lotus Evora S отличался иными колесными дисками диаметром 18 дюймов спереди и 19 – сзади. Спорткар Лотус в Киеве оснащен еще и антикрылом. Его предлагали в качестве опции, хотя не исключено, что этот аксессуар доставили позже в каком-нибудь тюнинг-ателье.

Ранее мы писали, что в Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах

Также в Украине засняли редкий американский спорткар 80-х. В столице увидели финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.

Напомним, в Украине засняли шестиколесный Geländewagen за 600 тысяч евро.
Toyota, спорткар, Toyota Camry

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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