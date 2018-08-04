В Украине засняли редкий спорткар Lotus Evora S

Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч

В Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год.

Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч. Предлагали версии с 6-ступенчатой МКПП или роботом.

От стандартной модели Lotus Evora S отличался иными колесными дисками диаметром 18 дюймов спереди и 19 – сзади. Спорткар Лотус в Киеве оснащен еще и антикрылом. Его предлагали в качестве опции, хотя не исключено, что этот аксессуар доставили позже в каком-нибудь тюнинг-ателье.

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