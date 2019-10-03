В Украину везут по морю рекордный объем дизтоплива: эксперт объяснил, что будет с ценами

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В октябре морские порты Украины должны принять рекордный объем дизельного топлива (ДТ) – 150 тыс. тонн. До этого рекордными были поставки осенью-2015 – 130 тыс. тонн, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" (Киев) Сергей Куюн.

Эксперт подчеркнул, что доля морпортов в импорте ДТ стремительно растет из-за введения пошлин на трубопроводный российский "дизель". Так, в сентябре доля морских портов в структуре импортных поставок составила 20%, тогда как годом ранее – 10%. Доля поставок топлива из Беларуси равна 53% (против 36% в сентябре 2018 года), российских поставок по железной дороге – 6% (против 3%), поставок РФ через Гомель – 12% (против 9%), доля Литвы – 9% (было 8%).

"Октябрь обещает стать серьезным тестом новой системы поставок, благо, было время подготовиться", – написал Куюн на своей странице в Facebook.

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"После напряженной первой половины сентября, когда из-за дефицита цена на дизтопливо выросла более чем на 11%, к концу месяца баланс рынка был сформирован. При этом даже с некоторым профицитом. Он пригодится в октябре, когда из-за остановки на ремонт Мозырского НПЗ ожидается снижение поставок из Беларуси", – добавил эксперт.

При этом, по его мнению, стоимость дизтоплива пока не стремится к снижению.

"А вот цена падать не спешит. Расчеты показывают, что оптовая маржа в сентябре была выше среднегодовой вдвое. Это говорит прежде всего о том, что рынок насыщен недостаточно. Кроме того, удельный вес более дорогих морских партий в объеме рынка возрастает и к ним подтягивается цена импорта с Севера, из России и Беларуси", – объяснил Куюн.



Напомним, ранее эксперты также спрогнозировали цены на автогаз в Украине, ведь с 1 октября также выросла пошлина на российский сжиженный газ.

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