Видеошок: известный автогонщик едва не сгорел в машине во время гонки

Сам Блок и штурман Алекс Джельсомино не пострадали, но автомобиль спасти не удалось

Известный шоумен и король показательного дрифта Кен Блок попал в аварию на одном из спецучастков New England Forest Rally, в результате чего его гоночный Ford Escort Cosworth 1991 года выпуска перевернулся и загорелся. Сам Блок и штурман Алекс Джельсомино не пострадали, но автомобиль спасти не удалось. О причинах аварии Блок рассказал в своем Instagram.

По словам Блока, они шли на третьем месте, когда у машины возникли проблемы с коробкой передач. Во время левого поворота она слишком поздно переключилась, и Ford ударился о большой камень. В результате удара автомобиль несколько раз перевернулся, снова встал на колеса и сразу же загорелся.

Блок представил новую машину для участия в гонках сезона 2018 в октябре прошлого года. Ford Escort Cosworth построен в полном соответствии с техническими требованиями раллийной "Группы А" 90-х. В его основе лежит шасси Sierra RS Cosworth с турбированным двигателем, семиступенчатой секвентальной коробкой передач и полным приводом. При этом даже интерьер машины выполнен в соответствии с оригинальным ралли-карами 1990 годов.

Напомним, российский гонщик "взлетел" на авто во время гонки в Бельгии.

Добавим, что некоторое время назад на этой же трассе в жуткую аварию попал внук двукратного чемпиона Формулы-1 Эмерсона Фиттипальди Пьетро. В результате аварии он получил перелом обеих ног.

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